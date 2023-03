Guidonia, Dario Falleti presenta il suo nuovo libro

Dario Falleti esce con un nuovo giallo ambientato tra Roma, Napoli e Monaco di Baviera. Protagonista l’immancabile commissario Negroni. Lo scrittore di Guidonia presenterà il romanzo il 10 marzo a Roma, presso la Libreria Tiburtina-Incipit di Pietralata.



L’autore



Nato a Roma e laureato in chimica, Falleti è residente a Guidonia dall’anno dal 1956. Prima a Villalba, poi a Collefiorito e adesso a Marco Simone. Il romanzo d’esordio, La virtù del cerchio, prima avventura del commissario Negroni, è stato finalista al Premio Azzeccagarbugli 2008 e ha vinto il Premio Raffaele Crovi per la migliore opera prima.

La seconda avventura del commissario Negroni, Le regole dell’anagramma (Hobby & Work), una spy story con prefazione di Luca Crovi, è stata pubblicata nel 2010. Nel 2011, il racconto I Macellai di Montevideo ha contribuito all’antologia garibaldina, con postfazione di Andrea Camilleri, Camicie rosse, storie nere (Hobby & Work). Altri racconti sono comparsi in e-book e antologie. Aperitivo all’arsenico a Roma è stato finalista al premio Tedeschi – Giallo Mondadori 2018.



Il libro



Un docente universitario di chimica e scienziato di fama mondiale viene trovato morto nel suo appartamento. Inizia così questa nuova indagine del commissario Negroni in Aperitivo all’arsenico a Roma, il libro di Dario Falleti uscito da poco più di un mese per i tipi di dei Fratelli Frilli Editori. Tra rivalità accademiche, intrighi e gelosie di amanti, brevetti industriali e grandi interessi economici, Negroni, in collaborazione con un giornalista freelance, ricostruisce la trama di una sofisticatissima vendetta. La storia si snoda tra Roma e Napoli e arriva fino in Germania, sullo sfondo lobby industriali legate a clan camorristici e un traffico internazionale di rifiuti tossici e cocaina.

L’appuntamento con la presentazione è per venerdì 10 marzo alle 17.30, presso la Libreria Tiburtina-Incipit in via Giuseppe Marcotti, a Roma nel quartiere di Pietralata.