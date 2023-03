A Tivoli prende il via “Il Buon Inizio. Crescere in una comunità educante che si prende cura”

Ai blocchi di partenza “Il Buon Inizio. Crescere in una comunità educante che si prende cura”, progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, coordinato da Save the Children Italia, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro.

Il progetto è stato presentato alla comunità il 25 febbraio 2023, presso l’IC Tivoli 3 – sede di Campolimpido, durante una mattinata di festa a cui hanno partecipato le istituzioni locali, le realtà del terzo settore e le famiglie del territorio.

Il Buon Inizio, intervento di durata triennale, vede a livello territoriale, la collaborazione del Comune di Tivoli e dell’IC Tivoli 3 con la cooperativa sociale Santi Pietro e Paolo Patroni di Roma, soggetto implementatore del progetto che lavoranno in sinergia per creare un’area ad alta densità educativa per la prima infanzia e rafforzare la comunità di cura grazie agli attori del settore educativo, sociale e sanitario.

“Come Ente comunale, siamo orgogliosi di presentare e offrire ai nostri cittadini un servizio pubblico gratuito di così alto livello, attraverso il quale ci si prenderà cura dei bambini e delle bambine nella fascia 0-6 e delle loro famiglie a 360 gradi – dichiara l’Assessora al Welfare del Comune di Tivoli Maria Luisa Cappelli -. Mettiamo a disposizione uno spazio destinato a diventare un punto di riferimento per il territorio, un luogo sicuro in cui le mamme e i papà potranno avere la serenità di affidare i propri figli a educatori e personale specializzato. Per noi è fondamentale offrire ai bambini ‘un buon inizio’, una comunità in cui sentirsi accolti, fin dalla tenera età”.

Diverse le attività previste che si svolgeranno principalmente sul territorio di Villa Adriana e Campolimpido. Le iniziative e i laboratori, rivolti alle bambine e ai bambini in età 0/6 e alle loro famiglie, saranno fruibili sia dentro sia fuori ai servizi educativi.

La cooperativa Santi Pietro e Paolo Patroni di Roma si fa promotrice di attività educative tese ad accrescere le competenze motorie, cognitive e creative per favorire il benessere di bambini e bambine e delle loro famiglie. Non mancheranno escursioni per scoprire insieme il territorio.

Nell’ambito de Il Buon Inizio è stato aperto un Hub 18-36 mesi che offre attività educative giornaliere per bambini e bambine tra 18 e 36 mesi nelle ore antimeridiane presso l’Istituto Comprensivo Tivoli 3 plesso De Andrè, zona Campolimipido. Nello spazio sono previste attività educative di qualità per piccoli gruppi: laboratori di lettura precoce, di musica e di psicomotricità, laboratori sensoriali/creativi, attività pensate per favorire il processo di sviluppo del bambino e di acquisizione dell’autonomia. Inoltre, è stato avviato un servizio integrativo 3-6 anni.

Le attività integrative si svolgono di pomeriggio nel plesso De Andrè a Campolimipido e nel plesso Madre Teresa di Calcutta a Villa Adriana. In questo caso le attività sono: gioco libero e strutturato, attività di rilassamento, laboratori creativi e di manipolazione, laboratori di conoscenza e ri-conoscimento delle emozioni, attività sportiva, attività in natura all’aria aperta. Infine, per le famiglie più vulnerabili è previsto un orientamento ai servizi del territorio, anche mediante la messa a disposizione di “doti di cura” in risposta a fragilità o problematiche socioeconomiche rilevate.

“L’Istituto Comprensivo Tivoli III ha volentieri aderito alla proposta progettuale “Il Buon Inizio” dando ospitalità nei locali delle sedi di Campolimpido e Villa Adriana alle attività. La cura dei più piccoli della fascia di età 0 – 6 anni rappresenta un intervento importante in un contesto come quello di Tivoli, nei quartieri di Villa Adriana e Campolimpido e in un periodo, quello della pandemia, in cui i bisogni educativi si sono acuiti e in cui le differenze di opportunità educative si sono ampliate. L’auspicio è che le attività progettuali possano integrarsi con la proposta educativa della scuola e che costituiscano un’occasione per la scuola per ampliare l’attenzione alle povertà educative e per arricchire e potenziare la propria capacità di intervento”, conclude Francesco Oman, dirigente Scolastico dell’IC Tivoli 3.

Il Buon Inizio. Crescere in una comunità educante che si prende cura è un intervento nazionale che si sviluppa a Moncalieri (To), Tivoli (Rm), Locri e San Luca (Rc) e coinvolge una rete di 16 partner, costituita da istituzioni, scuole e enti del terzo settore, con Capofila Save the Children. È un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.



Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org

Per maggiori informazioni: Monica Mastroianni monica.mastroianni.cons@savethechildren.org 327 8697107