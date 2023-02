Difensore civico Lazio, 43 anni dalla sua istituzione

Oggi, 28 febbraio 2023, si celebrano 43 anni dalla nascita della figura del Difensore civico della Regione Lazio. Il 28 febbraio del 1980 infatti il Consiglio regionale del Lazio approvò la legge regionale n. 17 che istituiva il Difensore civico, una figura di garanzia a beneficio dei cittadini.

L’iniziativa fu promossa dall’on. Enzo Bernardi (Pri), allora presidente dell’VIII commissione del Consiglio regionale, che relazionò in merito alla legge. La legge fu approvata con dichiarazioni di voto che evidenziarono il passo in avanti compiuto dall’istituzione regionale con questa decisione.

“Nonostante la figura del Difensore civico esista da ben 43 anni, quindi, ancora molti cittadini la ignorano. Oggi è dunque un giorno importante per celebrare il lavoro svolto dalla Difesa civica della Regione Lazio e per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della figura del Difensore civico come garante dei loro diritti”, afferma Marino Fardelli, attuale Difensore civico del Lazio.