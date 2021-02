Guidonia, contromano su via di Casal Bianco: due multe in mezzora

La Citroen ha percorso centinaia di metri controsenso su via di Casal Bianco, sfiorando un motociclista e sotto una raffica di clacson che cercavano di schivarla e di segnalare all’automobilista il pericolo. Alla fine alla donna al volante, una sessantenne di Tivoli che viaggiava con altre due persone, quella manovra incauta è costata tanto spavento, una multa e una decurtazione di quattro punti sulla patente. Ad intervenire subito sono stati i carabinieri forestali che si trovavano lungo la strada per controlli insieme con le quadre ecologiche Fedra.

E’ successo ieri alle 16. Il punto in cui l’auto ha preso la direzione sbagliata è quello dello spartitraffico che si trova più o meno all’altezza di via Colle Giannetta. Qui l’automobilista, che era diretta verso Roma, ha invaso la corsia destinata a chi viaggia verso Guidonia centro. Una manovra, conseguenza di un momento di distrazione, che solo per un caso non ha avuto conseguenze gravi.

E, passata mezzora, gli stessi militari della forestale hanno dovuto dare lo stop ad un’altra auto, guidata da un uomo, che aveva appena fatto la stessa cosa. In questo caso avendo il tempo di percorrere non più di trenta metri. Multa anche per lui. Ma se in mezzora il fatto è successo due volte è probabile che sul posto sia necessario un rafforzamento della segnaletica. E per questo sicuramente i carabinieri forestali passeranno il caso ai vigili urbani per un sopralluogo ai fini della sicurezza.