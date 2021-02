Guidonia, trasporto illecito di rifiuti: 5 denunce e tre sequestri

Continuano serrati i controlli dei carabinieri forestali di Guidonia con i colleghi di Ciciliano, in collaborazione con le squadre ecologiche Fedra, per combattere il trasporto illecito di rifiuti. Un’altra giornata di verifiche per le strade di Guidonia ha portato a far scattare cinque denunce e a sequestrare un’auto e due furgoni.

I primi due sono stati fermati in via della Selciatella con carichi di rifiuti speciali: oltre alla denuncia per trasporto e gestione illecita dei rifiuti per un 45enne di Mentana e tre uomini di Palino è scattato anche il sequestro dei due rispettivi furgoni. Nella rete, questa volta su via di Casal Bianco, è finito anche un settantenne di Palombara. Anche lui trasportava scarti senza autorizzazioni e senza documentazione di provenienza e destinazione al seguito. Sotto sequestro un’utilitaria.