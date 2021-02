SOS aree verdi: raccolta firme per un parco a Paterno

Quando la politica non coglie l’importanza di una richiesta e i cittadini decidono di non fermarsi. Potrebbe essere sintetizzata così la storia della petizione che da qualche giorno viaggia spedita sulla piattaforma Change.org, con l’obiettivo di recuperare l’area verde di Paterno decisamente preziosa per un quartiere povero di servizi, che si trova a ridosso della via Tiburtina e accanto alla Caserma dei Vigili del Fuoco.

A promuoverla l’Associazione Culturale Primo Maggio del Rione Paterno e i comitati Uniti per Villa Adriana e Rione Paterno, i primi due già protagonisti di una battaglia purtroppo persa in consiglio comunale “La proposta era dotata anche delle risorse finanziarie necessarie per la sua completa realizzazione e di un progetto redatto gratuitamente da un professionista locale”, aggiungono i promotori dell’iniziativa, sottolineando che “sono state messe a disposizione dalla Regione Lazio con apposito stanziamento sul Bilancio Preventivo 2021-2023 e sommavano a ben 35.000 euro. La Maggioranza del Consiglio Comunale, senza neanche una discussione nel merito e nel silenzio più assoluto, ha bocciato la proposta che era stata avanzata da alcuni Consiglieri portavoce delle istanze dei Cittadini”, continuano. Perso il primo round quindi non si sono perse le speranze.

Per firmare basta andare qui: https://www.change.org/p/ sindaco-del-comune-di-tivoli- nuova-area-verde-attrezzata- rione-paterno-tivoli? recruiter=1089903642&utm_ source=share_petition&utm_ medium=facebook&utm_campaign= share_petition&recruited_by_ id=422fb7b0-96b2-11ea-941c- 599ba6a70ed4&utm_content=fht- 27498908-it-it%3A2