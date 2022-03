Guidonia, Comune: sconto Tari per commercianti

Sarà di circa 600mila euro lo sconto sulla Tari per le attività commerciali che hanno subito le chiusure e le restrizioni a causa della pandemia, a renderlo noto il Comune di Guidonia Montecelio.

“Si tratta di un contributo nazionale che abbiamo deciso di destinare alle attività commerciali maggiormente colpite dalle chiusure e dalle restrizioni legate a questi due anni di pandemia – spiega Cristian Falconi, presidente della commissione Commercio ed Attività Produttive – attività che nonostante tutto hanno sempre pagato regolarmente l’imposta comunale. E’ un supporto per garantire una reale ripartenza ai nostri commercianti”.

“Questo risultato è frutto di un lavoro di sinergia tra gli esponenti dell’amministrazione comunale – prosegue il sindaco Michel Barbet – come l’Assessore al Commercio Alessia Molinari, il Presidente della Commissione Commercio Cristian Falconi e l’Assessore al Bilancio Nicola Sciarra che ringrazio. Continua il sostegno dell’amministrazione comunale alle realtà del territorio che hanno subito pesanti ricadute economiche legate alla pandemia”.