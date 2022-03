Guidonia, confiscato patrimonio di 5 milioni di euro a pregiudicato

Beni mobili e immobili, partecipazioni societarie, compendi aziendali e rapporti finanziari, per un valore di circa cinque milioni di euro, sono stati confiscati con provvedimento di primo grado a un imprenditore di Guidonia Montecelio dai finanzieri del comando provinciale di Roma in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Sezione Specializzata Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma. Gli accertamenti economico-patrimoniali, svolti dalle Fiamme Gialle del gruppo di Guidonia Montecelio e coordinati dalla Procura della Repubblica di Tivoli, avevano consentito, nel mese di ottobre del 2020, di ricostruire il patrimonio riconducibile all’uomo – pluripregiudicato per vari reati che spaziano dallo spaccio di droga alla bancarotta fraudolenta e alla frode fiscale – dimostrando l’elevata sproporzione rispetto ai redditi dichiarati al Fisco e inducendo, quindi, a ritenere che fosse stato accumulato grazie ai proventi delle attività illecite. Costante l’impegno dell’autorità giudiziaria e della guardia di finanza nell’azione di contrasto alla criminalità e di recupero delle ricchezze illecitamente accumulate.