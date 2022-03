Guidonia, al volante senza assicurazione: sequestri e multe per 10 automobilisti

Dieci veicoli trovati senza assicurazione, altrettanti sequestri e multe da più di 800 euro. E’ il bilancio di un servizio di controllo straordinario fatto scattare stamattina dagli agenti della polizia municipale di Guidonia, diretti dal comandante Paolo Rossi. Le verifiche al traffico sono state effettuate sulla Tiburtina, nei pressi della rotatoria di Setteville. In azione l’Autoscan, il sistema di controllo in tempo reale delle auto di passaggio che permette ad una pattuglia posizionata più avanti di bloccare i veicoli segnalati per tutte le vetifiche del caso.