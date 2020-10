Il nuovo Assessore al Commercio e alle Attività Produttive di Guidonia Montecelio è Armando Caponegro, la nomina è avvenuta questa mattina da parte del sindaco Michel Barbet. Laureato in Scienze Organizzative e Gestionali, Luogotenente in congedo dell’Aeronautica Militare specialità elettronico/informatico e residente a Colle Fiorito, Caponegro svolge attività di Web Project Manager e Coaching per lo sviluppo delle

imprese sul web. Le deleghe passano, come concordato, dall’assessore Andrea Saladino

che rimane con le materie afferenti il Personale, al nuovo assessore Armando Caponegro.



“Per la sua esperienza professionale – spiega il Sindaco Michel Barbet – il dottor Caponegro conosce bene il mondo delle imprese e del commercio, settori nettamente in difficoltà dopo il periodo legato al lockdown e la successiva ripresa. Una conoscenza che spazia nel settore informatico e che darà, quindi, sarà molto utile in questo senso alle attività commerciali e produttive del territorio”.

“Ho accettato volentieri l’incarico di assessore proposto dal sindaco Barbet – conclude Caponegro – con la disponibilità di mettermi subito a lavoro per rilanciare uno dei settori chiave della nostra città”.