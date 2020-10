Installazione artistica nel Teatro Marittimo di Villa Adriana

In case you get caught in the forest, l’installazione site specific dell’artista Tomaso De Luca sarà ospitata presso Villa Adriana a Tivoli dal 10 ottobre al 15 novembre. L’intervento si inserisce in un ciclo di iniziative inaugurato nel 2019 atto ad indagare il rapporto tra la pratica artistica, le radici culturali dell’ideale di bellezza e i valori paradigmatici di un immaginario classico connotato da sublimazione ed erotismo. Nell’ambito di Level 0 – Art Verona, importante occasione di collaborazione tra musei e artisti contemporanei, il direttore delle Villae, Andrea Bruciati, ha individuato alcune personalità invitate a confrontarsi con le suggestioni della dimora imperiale. Tra queste Tomaso De Luca, rappresentato da Monitor Art Gallery (Roma, Pereto, Lisbona).



L’intervento dell’artista si colloca all’interno del Teatro Marittimo, nella porzione contenente il plastico del Teatro stesso, creando così un gioco di specchi e di rimandi architettonici. Proprio l’aspetto architettonico è al centro dell’opera, la quale indaga il rapporto tra spazio e desiderio, una delle caratteristiche che più ha affascinato Tomaso De Luca nel suo studio di Villa Adriana.

L’artista parte dalle diapositive private di una San Francisco colpita dall’AIDS durante gli anni ‘80 e ‘90. Ciò che si trovava negli appartamenti delle persone falcidiate dall’epidemia veniva in genere venduto, regalato o abbandonato, mentre le raccolte di scatti privati erano cedute ai sexy shop. Dall’interno della teca del plastico, rispettando il formato originale degli scatti, l’archivio fotografico di uno di questi negozi viene proiettato sul vetro stesso. L’immaginario erotico esce così da una dinamica privata, portando con sé, oltre all’affermazione vitalista del desiderio, il fantasma di quella epidemia e delle case rimaste vuote. Interi quartieri si svuotarono, infatti, lasciando appartamenti deserti e senza eredi. Ciò ha condotto alla radicale trasformazione di intere aree urbane in nuovi luoghi funzionali e “puliti”, pronti per essere consumati.

L’intervento di De Luca guarda quindi allo spazio architettonico della Villa, mostrando come ogni luogo e ogni sua raffigurazione celino una memoria privata insieme ad una pubblica, entrambe meritevoli di essere esposte e salvate dall’erosione della storia.

Incontro tra passato e presente

“Inedite realizzazioni – commenta Andrea Bruciati – giungono nel creativo e rinnovato contesto delle Villae, Istituto in cui si incontrano nuove interpretazioni e nuove letture dell’antico, che si fondano su un ideale di grazia e bellezza e recuperano l’arte del passato dandone testimonianza nel presente. Edifici appartenenti all’antichità classica attraverso personali prospettive degli artisti, come Tomaso De Luca, esprimono la sempiterna attualità del passato, legato al presente senza soluzione di continuità”.