Guidonia, alle cave lo sport è inclusività

Cave luoghi di vetro aperti ai cittadini, mani che si intrecciano ad altre per creare una rete di inclusività che ha reso protagonisti domenica mattina i ragazzi diversamente abili che fanno sport alla Anco Marzio nell’evento Sedymenta. Una mattina di festa organizzata dal Centro per la Valorizzazione del Travertino Romano presso lo stabilimento di Villalba di Guidonia della STR, che ha messo insieme le aziende e le associazioni Anco Marzio e Camminando con Stefano, solo prima tappa di un cammino iniziato con il motore elettrico per la carrozzina donato a Jacopo e che vedrà in primavera una giornata di sport nelle cave. Musica, sorrisi, strette di mano, l’aria natalizia e sedie piene, un’occasione per il sindaco Mauro Lombardo, presente all’iniziativa, per parlare di fronte a una platea attenta.

L’intervento del sindaco di Guidonia

Ad aprire l’evento è stato proprio il sindaco della Città dell’Aria che ha voluto esprimere la vicinanza dell’amministrazione comunale rispetto a questo tipo di iniziative e a tutto il settore delle associazioni che operano con ragazzi diversamente abili.

“Questa è una città che per anni è rimasta incagliata. E poi il covid ha incagliato tutto il pianeta. Stiamo ripartendo e sta ripartendo tutto. Oggi a Guidonia ci sono decine di manifestazioni sia grandi che piccole. C’è voglia di stare insieme, di fare cose importanti e mischiarci tra situazioni diverse – ha dichiarato Mauro Lombardo –. Tantissime iniziative sono organizzate dai privati e questa del CVTR è forse l’esempio più interessante: l’attività economica va verso l’associazionismo sportivo e le persone che hanno più difficoltà a fare sport”.

L’incontro con le associazioni

Le due associazioni coinvolte hanno avuto modo di presentare pubblicamente le proprie attività e raccontare le loro esperienze attraverso la voce degli operatori, dei ragazzi e dei genitori.

“Noi operiamo ormai da oltre 30 anni – ha spiegato Roberto Pomponii dell’associazione Anco Marzio –. Questo territorio non è solo dei normodotati, ma anche di questi ragazzi che sono davvero fantastici. Io auguro a tutti voi di stare al loro fianco e di stare al fianco dei loro genitori che stanno in prima linea tutti i giorni. Quel che loro riescono a dare a noi è qualcosa di grande e forte. Vi invito a venire in palestra a vedere cosa riescono a fare questi ragazzi”.

La mamma di una ragazza diversamente abile ha poi spiegato cosa significa per questi giovani atleti avere la possibilità di praticare un’attività sportiva.

“L’inclusione che ha dato lo sport a mia figlia è stata una cosa davvero molto grande. Ha fatto degli enormi progressi, grazie allo sport riesce a fare unione con tutti, indistintamente. Volevo ringraziare il sindaco per essere venuto e ringraziare Elisabetta Di Maddalena che ci ha dato questa opportunità di poter spiegare chi sono i nostri figli”.

Anche Diego Onofri, presidente dell’associazione Camminando con Stefano di Castel Madama, ha condiviso la sua esperienza.

“Accompagniamo persone in montagna e negli ultimi anni abbiamo deciso di abbattere ogni tipo di barriera e consentire a tutti di scoprire questo mondo. Questi ragazzi mi hanno trasmesso emozioni che non avevo mai provato e per questo non posso che ringraziarli.

L’impegno del CVTR

Tutto il settore estrattivo ha deciso di donare a Jacopo, uno dei ragazzi presenti all’evento, un motorino elettrico per la sua carrozzina per consentirgli di muoversi in autonomia. A lui e ai suoi genitori è stato consegnato un buono offerto dalle ditte G Poggi, Degemar Cave, CM di Angelo Di Marco, F.lli Pacifici, STR.

“Tutto il nostro settore è vicino a questi ragazzi, alle loro famiglie e al territorio – spiega Elisabetta Di Maddalena di STR –. Vogliamo iniziare ad aprirci per fare in modo che i confini siano di vetro in modo da consentire a tutta la cittadinanza di venire nei nostri stabilimenti per visitarli in giorni prestabiliti. Siamo contenti di questo avvicinamento, stiamo cambiando passo e vogliamo includere”.

La mattinata è stata chiusa dall’intervento del presidente del CVTR Filippo Lippiello.

“È stato veramente un piacere incontrare questi ragazzi e incontrare i loro genitori che ce li hanno in casa e vivono questa gioia insieme a tutte le difficoltà. Sono contento che sia venuto il sindaco, ci ha dedicato il suo tempo quindi penso abbia un forte interesse verso l’inclusione di queste associazioni e di questi ragazzi – ha dichiarato Lippiello –. Il CVTR e le imprese hanno guardato con grande favore alle iniziative di queste associazioni. Possiamo supportarli aprendo le nostre cave per consentirgli di praticare alcuni tipi di sport e al contempo sostenere per quel che si può l’attività delle associazioni e dei ragazzi. Si era pensato anche di mettere insieme le associazioni per non disperdere le risorse messe a disposizione dall’amministrazione comunale e dai privati e, in questo senso, costituire un centro di aggregazione che possa svolgere un’attività multipla. Noi come cave saremo sempre disponibili a partecipare sul territorio con le associazioni e l’amministrazione comunale”.