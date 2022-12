“Quale futuro per Tivoli?”. Domani l’assemblea pubblica organizzata da Il Cittadino

Per festeggiare i 38 anni di attività sul territorio a servizio dell’informazione, il mensile Il Cittadino ha organizzato un’assemblea cittadina alle Scuderie Estensi a Tivoli. Il termine ci riporta indietro di tanti anni, quando la politica si faceva nelle strade e nelle piazze e ci auguriamo sia di buon auspicio per la futura stagione, che vede la città di Tivoli avvicinarsi a passo spedito verso le elezioni amministrative, fissate per il 2024. Un tempo non poi così lungo, che quindi porta inevitabilmente il dibattito ad animarsi come sta già accadendo in questi giorni. Il titolo scelto dal Direttore editoriale, Alessandro Piervenanzi, “Come fare per uscire dallo stallo? Quale futuro per Tivoli?” è sicuramente emblematico. Il report sulle “grandi opere” del Governo Proietti, fresco di declamazione non ha convinto tutti, come l’albero di Natale sintetico in fondo, e di nodi da sciogliere ne restano molti. L’assemblea sarà sicuramente l’occasione per parlarne.