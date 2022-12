Fonte Nuova, tutto pronto per la finale dei Musica Celtica Music Awards

Quest’anno la finale dei Musica Celtica Music Awards sarà ospitata a Fonte Nuova. Da anni si tratta di un appuntamento fisso per gli appassionati del genere e per chiunque voglia scoprire le radici di una buona parte della musica contemporanea. La manifestazione si svolgerà nell’ambito della rassegna natalizia A(LL) Day In The Life 3.0.

Durante l’incontro saranno premiati artisti e band che si sono distinte in particolari categorie e, per l’occasione, suoneranno gli Emian, noto duo che porta la musica celtica in tournée in tutta Europa.

L’appuntamento è fissato per sabato 17 dicembre alle 20.30 a Tor Lupara, presso la Biblioteca Comunale in via Machiavelli 1.