Guidonia, controlli al mercato: sequestri e multe

Venditori abusivi all’interno del mercato di Villanova scappano lasciando merce sul posto all’arrivo della polizia municipale. Le verifiche scattate venerdì scorso hanno permesso agli agenti del comando di via Roma di sequestrare vario materiale. Oltre ad accessori per telefoni e bigiotteria varia anche abiti e scarpe di buona qualità per i quali è stata decisa subito una destinazione precisa: la procura ha accolto la richiesta del comandante Paolo Rossi perché siano dissequestrati e destinati subito ad associazioni di beneficenza.



Altre multe

Quattro multe, per un totale di più di quattromila euro, sono state fatte invece a venditori di frutta e verdura “intrusi”. Si tratta di operatori che, pur avendo la licenza da ambulanti, non hanno un posto assegnato nel mercato. Motivo per cui nei giorni in cui la piazza è occupata dalle bancarelle regolari non possono posizionarsi ad una distanza inferiore ai 300 metri. Per questo per ognuno di loro è partita una multa da 1.032 euro.