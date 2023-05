Guidonia, al via una “Campagna di raccolta sfalci e potature”

Mercoledì 17 maggio prenderà il via una “Campagna di raccolta sfalci e potature”. L’iniziativa ha l’obiettivo di assicurare un maggiore decoro della città e di agevolare i cittadini nella manutenzione dei propri terreni, sensibilizzandoli verso una corretta gestione della vegetazione, soprattutto nelle aree maggiormente a rischio incendio.

La raccolta sarà effettuata, in raccordo con la Tekneko, in ogni circoscrizione secondo un calendario consultabile anche sul sito Internet del Comune (www.guidonia.org), sulla pagina Facebook e sul canale Telegram.

“Questa iniziativa – spiega l’assessore all’Ambiente Paola De Dominicis – può rappresentare un modo efficace per ridurre il rischio incendi e incentivare la pulizia delle aree e degli spazi privati. Si è deciso di agevolare i cittadini in maniera da semplificare, soprattutto, lo smaltimento degli sfalci e delle potature. Come noto, lo rammento, per le utenze domestiche è consentito il conferimento del verde, foglie e fiori, in piccoli quantitativi all’interno dei contenitori per rifiuti organici.”

“Vogliamo incrementare le attività di bonifica dei terreni privati agevolandone la pulizia – sottolinea il sindaco Mauro Lombardo -. Sensibilizzare i residenti a una corretta manutenzione del verde e a più puntuali interventi di bonifica delle aree incolte può evitare il determinarsi di situazioni di rischio incendi, oltre a rendere ancora più presentabile la nostra Città”.

IL CALENDARIO:

VILLALBA

Mercoledì 17.05.2023

Piazza Carrara

MARCO SIMONE – SETTEVILLE NORD

Mercoledì 17.05.2023

Via Percile – Parco di Valerio

COLLEFIORITO

Giovedì 18.05.2023

Parcheggio via delle Petunie – Carrefour

COLLEVERDE – COLLEVERDE II – PRATO FIORITO – VENA D’ORO – PARZO AZZURRO

Venerdì 19.05.2023

Via Monte Bianco incrocio via Monte Everest

VILLANOVA – LA BOTTE

Mercoledì 24.05.2023

Via Pantano

GUIDONIA

Giovedì 25.05.2023

Piazza del Mercato

MONTECELIO

Giovedì 25.05.2023

Via Nuova incrocio via A. Palozza

BIVIO – ALBUCCIONE

Venerdì 26.05.2023

Via Nenni incrocio via Togliatti

SETTEVILLE

Mercoledì 31.05.2023

Via De Ledda

PICHINI

Giovedì 01.06.2023

Via Bernini incrocio via R. Sanzio