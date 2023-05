4 Zampe in Salute, una campagna per promuovere il benessere degli animali

Una campagna itinerante per promuovere il benessere degli animali. Si chiama “4 Zampe in Salute” l’iniziativa che farà tappa nelle maggiori città italiane, dedicata al benessere degli animali. Dopo Bari sarà Roma, in particolare il parco di Villa Borghese, ad ospitare il 6 e 7 maggio, dalle ore 10 alle ore 18, un team di veterinari che sarà a disposizione dei pet owner per rispondere alle loro domande e partecipare a sessioni con un educatore che fornirà consigli per una gestione responsabile dei propri animali. Un’attenzione che nasce anche da un’analisi dell’atteggiamento degli italiani, che dimostrano sempre più coinvolgimento per i loro animali domestici: il rapporto Assalco – Zoomark 2021 ha evidenziato infatti che oggi nelle case degli italiani vivono oltre 16 milioni di cani e gatti. Con l’aumento di questi numeri, cresce anche la responsabilità dei proprietari: sapere come prendersi cura al meglio dei nostri compagni è essenziale se vogliamo tutelare non solo la loro salute ma anche la nostra, due fattori strettamente legati. In questo contesto è fondamentale il ruolo del medico veterinario nell’acquisire una consapevolezza che aiuti a stabilire meglio le regole di una convivenza con gli animali. L’iniziativa è inserita all’interno di un programma più ampio stilato nell’ambito della visione One Health di Boehringer Ingelheim Animal Health. “Esiste, lo sappiamo ormai da tempo, una stretta connessione tra salute umana e animale – sottolinea Karin Ramot, Amministratore Delegato Boehringer Ingelheim Animal Health Italia – la missione prioritaria della nostra azienda è orientata alla ricerca di soluzioni che migliorino la salute sia degli uomini che degli animali. Noi vogliamo cambiare in meglio la vita dei pazienti e migliorare quella degli animali per generazioni. 4 Zampe in Salute ha questo preciso scopo, raggiungere i pet lovers per coinvolgerli sempre di più nel prendersi cura in modo responsabile e rispettoso dei propri animali”.

Le prossime tappe saranno: 13-14 maggio Bologna, Giardini Margherita (Viale Massimo Meliconi 1). 20-21 maggio Milano, Giardini Pubblici Indro Montanelli (Corso Venezia).