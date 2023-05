Chioccia: “Ciclovie in provincia di Roma per una viabialità green”

La Città metropolitana di Roma, dopo l’approvazione della Conferenza metropolitana e il voto favorevole in Consiglio, procederà ad assegnare i finanziamenti, messi a disposizione del Mit, per gli interventi sulla sicurezza della circolazione ciclistica con ampliamenti e realizzazione di cliclovie per i Comuni di Cerveteri, Ladispoli, Fiumicino, Fonte Nuova e Marino. “Sono state delegate alle Amministrazioni la progettazione e la realizzazione che dovrà essere ultimata entro la fine di questo anno, mentre il nostro Ente provvederà alla rendicontazione al Ministero – spiega Manuela Chioccia, Consigliera Delegata alla Viabilità CMRC – Circa 4 milioni e mezzo di euro saranno distribuiti ai Comuni che sono stati individuati idonei e che avevano presentato i progetti coerenti con gli strumenti di pianificazione e disponibilità delle aree. Una vera rivoluzione che consentirà di iniziare una politica urbana per la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili e nel contempo di migliorare quelli esistenti con ampliamenti della rete ciclabile e la messa in sicurezza. Abbiamo iniziato un percorso nuovo per migliorare la qualità della vita dei cittadini e in armonia con i piani urbani dei Comuni interessati, favorendo una viabilità green e sostenibile, che migliori l’ambiente”.