“Non finiremo mai di ringraziarvi per il supporto, la disponibilità e il grande contributo che avete dato per le attività legate al controllo della pandemia”. E’ il messaggio della Asl 5 che riempie di orgoglio i volontari dell’associazione di protezione civile Nvg di Guidonia. Arriva mentre si smobilitano il drive in per i vaccini di Valmontone e la base per i tamponi del Car, dove i ragazzi guidati da Raoul Baccei in questi mesi si sono spesi senza mai tirarsi indietro per dare supporto e strutture. C’erano mentre si tiravano su tutte le basi logistiche mobili create ad hoc per rispondere all’emergenza, presenti anche per regolare gli afflussi delle persone, e ci saranno ancora in questi giorni in cui bisognerà smontare.

“Voglio farti arrivare il mio personale ringraziamento – ha aggiunto Vincenzo Di Nucci, che nella Asl ha coordinato queste operazioni, rivolgendosi direttamente al presidente Baccei – per tutte le volte che tu e tutti gli uomini della protezione civile di Guidonia Montecelio ci avete aiutato a risolvere situazioni di vera criticità. Senza di te, senza di voi, senza il vostro spirito di servizio e collaborazione non saremmo stati in grado di offrire il servizio ai cittadini del nostro territorio e non solo”.

Un grande riconoscimento del lavoro svolto. “Siamo davvero orgogliosi – dice il presidente Raoul Baccei -. Questi incoraggiamenti ci determinano ancora di più ad impegnarci, ad essere sempre presenti e in prima fila di fronte a tutte le emergenze per essere davvero al fianco dei cittadini. Per noi un impegno operativo e di cuore”.