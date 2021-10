Tivoli, Halloween a Villa Gregoriana con il FAI

Fra i templi romani e il fragore delle cascate di Tivoli, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano propone domenica 31 ottobre a partire dalle ore 10.15, Un bosco… misterioso. Sarà una giornata all’insegna dell’avventura all’interno del Parco Villa Gregoriana.

Si tratta di un percorso di visita animato all’interno di uno scenario unico, preceduto da un’introduzione sul Bene, dedicato a grandi e piccini, dove si incontreranno misteriosi personaggi con le loro storie e leggende. Lungo Villa Gregoriana e il Parco sarà possibile scoprire il mistero che avvolge la sorte del Re Anio, il cui spirito, secondo il racconto di epoca romana, alberga nel fiume Aniene. I giovani visitatori e le loro famiglie saranno quindi coinvolti in una serie di attività per diventare, tappa dopo tappa, protagonisti di questa storia millenaria. A partire dalle 15.45 sarà possibile partecipare a una visita esclusiva a porte chiuse all’interno della Villa, in attesa della notte più spaventosa dell’anno.

Per partecipare è previsto un costo di ingresso: Iscritti FAI € 2; Intero Manifestazione € 10; Bambino Manifestazione (4-10 anni) € 8; Ridotto (11-18) € 5. Inoltre, è consigliata la prenotazione sul sito ufficiale FAI.