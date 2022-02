Parco Lucretili tra trekking e natura

“La primavera è alle porte. E’ un ottima stagione per le camminate e per il trekking. Il clima è ideale, la natura è in piena esplosione e queste passeggiate ci porteranno alla conoscenza del Giardino dei Cinque Sensi Luciano Romanzi e delle sue meraviglie. Sarà un piacere immenso camminare nella natura, passeggiare in mezzo ai boschi, ammirare il paesaggio, ascoltare il canto dell’acqua”. La Presidente del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili Barbara Vetturini ricorda a tutti che il Centro visita del Giardino dei Cinque Sensi riapre per una domenica al mese a partire dal 13 marzo prossimo con gli operatori del Parco che guideranno i partecipanti alla scoperta del territorio.