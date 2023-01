Antonio Di Pietro e Imelda Buccilli si schierano a sostegno di Micol Grasselli, candidata con FdI alle prossime regionali ed esponente della maggioranza che sostiene la giunta Presutti. La notizia desta scalpore per il fatto che i due consiglieri di Rinascita siedono in minoranza nell’assise comunale a Fonte Nuova e alle ultime elezioni si erano presentati con Demos sotto lo stesso simbolo, alleati al M5S. Imelda Buccilli era anche la candidata sindaca della cosiddetta coalizione progressista alle amministrative che si sono svolte la scorsa primavera. Praticamente un triplo salto carpiato, giustificato dalla stessa Micol Grasselli nell’ottica dell’interesse comune. La consigliera metropolitana ha accolto molto positivamente l’endorsement avvenuto nel corso di un evento pubblico di campagna elettorale.

“L’evento di questa sera è la palese dimostrazione di come l’interesse territoriale è al primo posto di ogni amministratore responsabile e attento alle esigenze del comune che rappresenta”, ha dichiarato la candidata in Consiglio regionale a margine dell’incontro.

Dopo aver conquistato l’appoggio di parte delle liste collegate a Claudio Zarro a Guidonia, Grasselli trova un’altra sponda nel civismo anche a Fonte Nuova.



La posizione di Rinascita



Questa forte inversione di tendenza dei due esponenti di Rinascita di Fonte Nuova, che da Demos passano a FdI, può essere il preludio a un cambio di equilibrio all’interno dell’aula di via Machiavelli.

A questo punto pare imminente un passaggio in maggioranza. Appoggio esterno o un posto nella giunta Presutti? Per il momento i due piani restano separati. Probabilmente ancora è presto per sapere cosa succederà, fatto sta che Rinascita ha sposato con convinzione la causa di FdI per queste elezioni regionali e sosterrà Micol Grasselli.

“La nostra scelta di sostenere la candidatura di Micol Grasselli alle prossime elezioni nella Regione Lazio è frutto di una decisione maturata e condivisa all’interno del gruppo di Rinascita di Fonte Nuova – dichiarano Di Pietro e Buccilli –. Si tratta di una decisione fondata sulla necessità di puntare su un candidato che abbia una forte legittimazione politica per costruire un percorso comune che veda al centro il nostro territorio ed il suo sviluppo. Insieme a Micol ci siamo ritrovati a votare lo stop all’apertura del TMB dell’Inviolata, condividiamo il progetto di sviluppo di Madonna delle Rose e stiamo pensando a come realizzare tutti i finanziamenti ottenuti (finanziamenti sulle scuole, piste ciclabili e attività sportive). Il nostro progetto politico nasce per rappresentare i cittadini ed in questo modo vogliamo portare avanti un’idea di città dei giovani attenti alle esigenze dei più fragili”.



La reazione del M5S



La prima reazione rispetto alla scelta dei due esponenti di Rinascita è del M5S che aveva sostenuto alle ultime amministrative proprio la candidatura a sindaca di Imelda Buccilli.

“Apprendiamo con rammarico che la lista Rinascita di Fonte Nuova, con cui abbiamo condiviso una parte importante del nostro percorso politico fino alle scorse elezioni amministrative, si è di fatto piegata, come già aveva fatto il Partito Democratico, all’attuale maggioranza di governo della città di Fonte Nuova”, dichiarano i pentastellati dai loro canali social. “Non sappiamo se formalmente i due consiglieri eletti passeranno tra le file della maggioranza, tradendo definitivamente il mandato che gli elettori gli avevano consegnato soltanto 7 mesi fa, ma di certo lo schierarsi apertamente accanto ai nostri (e pensavamo anche i loro) avversari politici non depone a favore di chi sosteneva di voler combattere il sistema politico che governa da troppo tempo Fonte Nuova. Il Movimento 5 Stelle, con la consigliera comunale Emanuela Muccigrosso, rimane l’unico vero baluardo forte di opposizione ad un governo della città incentrato su sistemi e visioni che non abbiamo mai condiviso. L’unica scelta coerente e progressista resta come sempre il Movimento 5 Stelle”.