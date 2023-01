Guidonia, le civiche di Zarro portano FdI e Lega alle regionali

La foto non lascia spazio a dubbi, Claudio Zarro consigliere civico di Guidonia Montecelio immortalato insieme alla candidata alla Regione Lazio Micol Grasselli e al deputato del collegio Alessandro Palombi in una iniziativa elettorale in salsa FdI. Le liste civiche capitanate da Zarro hanno deciso di appoggiare il centrodestra nelle imminenti consultazioni di febbraio per rinnovare Presidente e Giunta del Lazio. Eletto in consiglio comunale come candidato sindaco, Zarro già al secondo turno delle amministrative aveva stretto un accordo con la compagine guidata da Alfonso Masini. Da diverse settimane ormai giravano indiscrezioni sui suoi ottimi rapporti con Fratelli d’Italia, anche attraverso lo stesso deputato Palombi, fino allo scatto con Grasselli che ha confermato l’orientamento. Una decisione che secondo i bene informati è maturata all’interno delle liste civiche di Uniti in Comune in maniera collegiale distribuendo il sostegno su tre diversi candidati. Due nomi di Fratelli d’Italia, Micol Grasselli (candidata in ticket con Giancarlo Righini) di Fonte Nuova e il super nome delle preferenze Massimiliano Maselli che viene già dato come futuro assessore del candidato alla presidenza Francesco Rocca. Il terzo nome sul quale convergono parte delle forze che fanno riferimento a Zarro è Laura Cartaginese della Lega. Consigliera regionale uscente di Tivoli, secondo i bene informati è lei la prima scelta di Zarro che coltiva con la Cartaginese d’altronde stretti rapporti da almeno due anni.