Delegazione cinese in Città Metropolitana

La Città metropolitana di Roma ha ospitato la delegazione cinese della Città di Wenzhou, provincia dello Zhejiang. Nel confronto con i rappresentati Istituzionali si è sottolineato l’importanza della collaborazione con la comunità cinese a Roma e l’interesse di esportare l’esperienza manifatturiera italiana della moda nella provincia di Zhejiang e per consolidare il “Progetto pilota nazionale Cina-Italia per lo scambio di talenti”. Il Wenzhou Fashion Design Institute può cooperare con gli istituti di ricerca e sviluppo e formazione di design della moda di fascia alta di Roma per svolgere attività di cooperazione nell’istruzione e nella formazione di talenti nel campo del design. L’incontro è stato proficuo anche per promuovere la candidatura di Roma a Expo 2030 e per la preparazione del Giubileo nel 2025.