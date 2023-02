Guidonia, torna il Carnevale: il programma

“Torna il Carnevale nelle vie della Città. La festa, che prenderà il via giovedì 16 e proseguirà fino a martedì 21, coinvolgerà diverse circoscrizioni. Grazie all’operato di tante associazioni, al contributo organizzativo ed economico degli Assessorati al Commercio e alla Cultura, quest’anno il Carnevale coinvolgerà oltre Guidonia anche: Villalba, Villanova, Montecelio e Colleverde”. Fanno sapere dal Comune. “Inoltre l’appuntamento di Guidonia centro, al pari delle storiche Vunnelle e del Fairylands, sarà da qui in avanti riconosciuto come “manifestazione tradizionale” potendo, così, godere di semplificazioni amministrative e burocratiche”.



IL PROGRAMMA

VILLALBA

Giovedì 16 e martedì 21

Sfilata di gruppi mascherati

Partenza ore 15 dal piazzale della Chiesa Santa Maria del Popolo.

A cura di: Associazione RiCrea – Insieme per il territorio, associazione Commercianti per Villalba.

VILLANOVA

Sabato 18

Festa in maschera e sfilata di gruppi mascherati

Partenza ore 15 da piazza San Giuseppe Artigiano

A cura di: Proloco Villanova Le Sprete e associazione Commercianti Villanova.

MONTECELIO

Sabato 18

Sfilata di gruppi mascherati e spettacoli in piazza

Partenza ore 14 da piazza San Giovanni

A cura di: Classi 1981/1982, associazione Commercianti Montecelio.

COLLEVERDE

Sabato 18

Spettacolo in piazza ore 11

Sfilata di gruppi mascherati partenza ore 14

Piazza Colleverde

A cura di: associazione Commercianti Colleverde.

GUIDONIA

Domenica 19 e martedì 21

Sfilata di carri allegorici e gruppi in maschera

Partenza ore 15 da viale Roma – Monumento Alessandro Guidoni.

A cura di: associazione culturale “Il Carnevale di Guidonia”