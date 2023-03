Fonte Nuova, i ragazzi del Judo fanno il pieno di medaglie

Sabato 4 e domenica 5 marzo i ragazzi del Judo della rappresentativa Vertical Warrior di Fonte Nuova sono stati protagonisti in due competizioni Fijlkam a Ladispoli. Al Gran Premio Cinture Nere hanno partecipato tre atleti della società di Tor Lupara e nella prima tappa del Gran Premio Giovanissimi si sono ben distinti undici piccoli “guerrieri” che si allenano nella palestra di via Cuoco.



Medaglie e piazzamenti



Gli atleti della Vertical Warrior di Fonte Nuova raccolgono a Ladispoli un oro e due importanti piazzamenti al Gran Premio Cinture Nere, il torneo riservato cinture nere 1°-2°-3°. Nella giornata di sabato 4 marzo, il diciassettenne di Tor Lupara Marco De Angelis è salito sul gradino più altro nella categoria 90 kg. Gianluigi Boniglia e Lorenzo Minelli hanno conseguito entrambi il 5° posto nella categoria 66 kg nonostante per loro fosse la prima volta in gara. Nell’ambito dello stesso torneo, in gara per la categoria Master, anche uno dei tecnici della palestra: Daniel Masin si è classificato al primo posto nella categoria 100 kg.

Per quel che riguarda il Gran Premio Giovanissimi dedicato ai più piccoli di Lazio e Abruzzo, pioggia di medaglie per i piccoli atleti di Fonte Nuova: oro per Nicole Modugno; argento per Samuel Modugno, Elena Agosta, Narcis Militaru, Marco Gnisci, Michele Benigni e Francesco Arrighini; bronzo per Christian Marini, Gabriele Visconti, Emma Fattorini e Luca Toccaceli.

Non solo agonismo



Alla Vertical Warrior lo staff tecnico è composto da Daniele Pistillo e Daniel Masin, due ex atleti delle Fiamme Gialle. I ragazzi sono seguiti dalla pedagogista Stefania Vitanza.

“Da un anno e mezzo abbiamo cominciato l’attività con questa nuova società – spiega il maestro Daniele Pistillo –. Inizialmente con 30 bambini, oggi abbiamo quasi 60 atleti che si allenano nella nostra palestra. Quel che ci interessa di più è l’aspetto formativo. Vogliamo dare uno stimolo diverso ai ragazzi e ai bambini che frequentano i nostri corsi. Oltre all’aspetto sportivo, i nostri allievi seguono un programma pedagogico”.

A Tor Lupara viene curato anche il lato agonistico come testimoniano i risultati, tuttavia restano fondamentali anche altri aspetti.

“Per quanto riguarda i bambini è fondamentale che abbiano un percorso di psicomotricità, ma anche emozionale – continua Pistillo –. L’agonismo parte dopo i 7-8 anni, la nostra palestra può contare oggi su circa 15 giovani atleti che praticano lo sport a questo livello. Inoltre, noi tecnici siamo attivi nella categoria master”.