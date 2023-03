Guidonia, gestione piccole aree verdi: via alle linee guida

Guidonia Montecelio ha approvato un atto di indirizzo per uniformare le procedure di affidamento a terzi della manutenzione e gestione di aree di verde pubblico urbano del Comune.

“L’obiettivo di questo provvedimento è quello di coinvolgere i cittadini, e quanti impegnati nel volontariato, nella gestione di piccole aree verdi, aiuole e rotatorie che, proprio per i limitati spazi che le caratterizzano, non hanno una vocazione o qualche prospettiva commerciale”, evidenzia l’assessore all’Ambiente Paola De Dominicis.

“Per quanto riguarda i parchi e le aree verdi più grandi – commenta il sindaco Mauro Lombardo – restiamo convinti che la soluzione migliore sia l’assegnazione, pluriennale, a soggetti imprenditoriali che a fronte della possibilità di sviluppare al loro interno attività commerciali riconoscono un canone all’Amministrazione e, nel contempo, ne assicurano la manutenzione e si fanno carico di eventuali interventi di miglioramento. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale, comunque, è di più ampio respiro e volto a promuovere una maggiore consapevolezza ambientale che passa, anche, attraverso una maggiore partecipazione dei cittadini e delle Associazioni nella gestione degli spazi verdi. Sono, infatti, luoghi ideali per la socializzazione, rappresentando un’occasione di svago, relazione e incontro per grandi e piccoli. Faremo in modo che, in prospettiva, possano ospitare mostre d’arte, eventi e quant’altro d’interesse per la collettività – conclude il sindaco Lombardo – perché i parchi pubblici, in particolare, concorrono a determinare, per la loro quota parte, il benessere sociale di una città”.