Fonte Nuova, attivo il Wi-Fi gratuito

Il Comune di Fonte Nuova, nell’ambito dell’iniziativa WIFI4EU finanziata dalla Commissione europea, ha realizzato in diversi punti del territorio una rete Wi-Fi pubblica e gratuita.

“Orgogliosa di presentarvi il WiFi gratuito a Fonte Nuova – dichiara l’assessora al Commercio e alla Cultura Cecilia Vitelli –. Ringrazio l’intero dipartimento CED, ed in particolare Alberto Folani per aver realizzato il progetto, che verrà a breve ulteriormente potenziato, in ulteriori punti della nostra cittadina”. La rete sarà identificabile con l’SSID WiFi4Eu e la connessione sarà libera e senza necessità di registrazione.

Attualmente la rete è disponibile sui seguenti siti:

Area esterna sede comunale – Via N. Machiavelli, 1;

Piazza Padre Pio;

Piazza delle mimose;

Giardino pubblico – Via Venezia Giulia (in via di apertura).