“La narrazione come cura” domenica a Villa Adriana

Nell’ambito del calendario del “Settembre tiburtino” domenica 19 settembre (a Villa Adriana, in via Ponte Lucano n. 1, alle 18) si terrà il workshop “La narrazione come cura”, organizzato dall’associazione “Famiglie di angeli onlus”, in collaborazione con il Centro di servizio per il volontariato Lazio e “Insieme per il bene comune good deeds day”. L’evento è patrocinato dal Comune di Tivoli.

A condurre l’approfondimento saranno Nadia Murgioni ed Enza Tripaldi.

L’evento è gratuito su prenotazione sino a esaurimenti dei posti.

Per informazioni: enza.tripaldi@ famigliediangeli.org, oppure 349 7498403.