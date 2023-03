Città Metropolitana e Federconsumatori siglano accordo per la sostenibilità e la transizione energetica

Sottoscritto tra Città metropolitana e Federconsumatori Lazio il Protocollo d’intesa per offrire ai territori di Città metropolitana un’interfaccia di alta qualità professionale sul tema delle Comunità energetiche e della transizione energetica. Federconsumatori Lazio, infatti, negli ultimi due anni ha attivato percorsi progettuali sul tema dell’economia circolare e delle Comunità Energetiche, ed ha costituito la prima CER di Roma Capitale, “Le Vele”, partecipata dall’Istituto Leonarda Vaccari (ente che si occupa di riabilitazione psico-fisica ed integrazione didattica e sociale dei bambini e persone diversamente abili) e dal I Municipio di Roma Capitale. L’accordo prevede attività condivise di formazione e assistenza tecnica alla costituzione delle CER nei territori dell’area metropolitana, che vedranno la Città metropolitana di Roma soggetto promotore o socio fondatore delle stesse.

“Il nostro Ente svolge funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente, nonché di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative per rispondere alla crisi climatica e al contrasto alle disuguaglianze socioeconomiche e spaziali, sostenendo la transizione ecologica delle economie dei territori. L’asse “Sostenibilità” del Piano Strategico si pone l’obiettivo di portare l’Amministrazione verso una sostenibilità totale del territorio – ha dichiarato Rocco Ferraro, Consigliere delegato Ambiente Città metropolitana di Roma Capitale – e individua interventi di transizione energetica (efficientamento energetico sul patrimonio edilizio, comunità energetiche, fonti rinnovabili), di economia circolare e di mobilità. La collaborazione con Federconsumatori Lazio, che ha acquisito negli anni competenze uniche in Italia su tutti gli aspetti normativi, finanziari e tecnologici riguardo alle comunità energetiche, impegnata in tantissime progettualità nella regione e promotrice della prima CER di Roma, è il partner fondamentale per promuovere nel territorio metropolitano la nascita di nuove comunità energetiche ed assistere in ogni passaggio, dall’informazione alla costituzione, i Comuni metropolitani che saranno da noi supportati e incentivati ad aderire. Per un impegno concreto per la sostenibilità diffuso in tutto il territorio, che porterà enormi vantaggi ambientali e socio-economici ai nostri cittadini”.

“Città metropolitana di Roma Capitale ha colto immediatamente il valore ambientale, sociale e economico che le CER portano con sé e si è attivata affinché questo strumento fosse messo nelle disponibilità dei propri territori di competenza. Le comunità energetiche – ha sottolineato Stefano Monticelli, Presidente di Federconsumatori Lazio – sono uno strumento formidabile affinché la transizione energetica diventi un linguaggio condiviso e applicabile da tutti, a cominciare dalle pubbliche amministrazioni locali che sono il terminale vivo e sensibile del Paese. Federconsumatori Lazio ha, fin dal 2018, studiato e lavorato affinché potesse essere un referente tecnico competente sul settore più innovativo che le CER portano: quello giuridico e amministrativo. È infatti la prima volta che gli incentivi per la produzione e il consumo di energia da fonti rinnovabili sono dati a una comunità e non al singolo. È questa la vera sfida che Federconsumatori Lazio ha voluto cogliere e dipanare”.