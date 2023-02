Mancano ancora i risultati dello spoglio di Roma, ma a Mentana e a Fonte Nuova è già possibile analizzare tutti i dati di questa tornata di elezioni regionali che ha visto prevalere nel Lazio il centrodestra con la vittoria netta di Francesco Rocca e l’affermazione di Fratelli d’Italia, che guiderà la coalizione di governo con ben 22 consiglieri alla Pisana.



Fonte Nuova



Tra Tor Lupara e Santa Lucia il dato del partito della Meloni è quasi incredibile: alla lista di FdI manca meno di mezzo decimale per raggiungere il 56% (quasi 40 punti in più rispetto al 2018). Un risultato impressionante, nonostante la bassa affluenza (35%), che testimonia ancora una volta la forza della maggioranza che appoggia il sindaco Piero Presutti, tutta o quasi schierata a sostegno di Micol Grasselli, candidata al Consiglio regionale proprio con FdI. La consigliera comunale e metropolitana allarga ulteriormente i propri consensi rispetto alle amministrative della scorsa primavera raccogliendo a Fonte Nuova ben 2751 preferenze ed è già certa dell’elezione. Nel centrodestra calano sia Forza Italia che Lega. Gli azzurri si avvicinano al 7%, esattamente la metà della percentuale ottenuta nel 2018, mentre la Lega perde 4 punti abbondanti rispetto alla tornata precedente e si attesta attorno al 5,7%. Tra i candidati consiglieri emergono Laura Cartaginese della Lega con 217 preferenze e Fabio Capolei di Fi con 140 preferenze.

Nel campo del centrosinistra Azione non pervenuta (1,6%) e Pd in difficoltà (12,7%). Tra i candidati consiglieri dem spicca la prova dell’ex sindaco di Monterotondo Mauro Alessandri (215 preferenze), sostenuto dai Giovani Democratici di Fonte Nuova. Dietro di lui Massimiliano Valeriani (142 preferenze), Michela Califano (116 preferenze) e Daniele Leodori (106 preferenze).

Ma il vero tracollo è quello del M5S che passa dal 24,6% del 2018 al 9,2% e perde circa 2300 voti. Tra i pentastellati il consigliere regionale uscente di Fonte Nuova Valerio Novelli non va oltre le 160 preferenze.



Mentana



A Mentana la situazione si discosta nelle percentuali, ma sostanzialmente vede ancora prevalere la lista di FdI col 42,5%. Il salto del partito della Meloni in questo caso è di circa 35 punti rispetto al 2018. Anche qui la candidata più votata è Micol Grasselli che sfonda quota 1000 nelle preferenze. La Lega guadagna qualcosa in termini percentuali (8,3%), ma perde qualche centinaio di voti. Forza Italia va giù di quasi 14 punti rispetto alle scorse regionali e conclude al 5,8%. Tra le file del Carroccio spicca il risultato della consigliera comunale mentanese Eugenia Federici che raccoglie 186 preferenze. In Forza Italia il più votato è ancora una volta Fabio Capolei a quota 97.

Nella coalizione di centrosinistra praticamente c’è solo il Pd che sale in percentuale (20,7%), mantenendo di fatto più gli stessi voti in termini numerici rispetto a cinque anni fa. Il più votato tra i dem è anche in questo caso Mauro Alessandri (655 preferenze) seguito da Eleonora Mattia (335 preferenze). I 5 stelle perdono circa 1500 voti e chiudono all’8,9%, Bianchi (90 preferenze) e Novelli (89 preferenze) i più votati.