L’interlocuzione è nata da qualche settimana e l’esito è l’accordo tra la formazione di sinistra Una Nuova Storia e il candidato sindaco Claudio Zarro. Una intesa costruita sul programma, sulle proposte, e sulla prospettiva per la città sottolinea il candidato sindaco che adesso quindi conta su una nona lista che sarà in coalizione sulla scheda elettorale nel fronte civico di Uniti in Comune.

“In questi giorni il gruppo di liste civiche di “Uniti in Comune”, ha intrapreso una interlocuzione con la realtà della lista politica “Una Nuova Storia”, che ha avuto un riscontro positivo, che sfocerà in un percorso comune alle elezioni amministrative di giugno 2022. Finora ciò che ha contraddistinto e che intendiamo portate avanti per tutto il nostro percorso elettorale, è una coerenza sulle scelte e sui compagni che condivideranno con noi il nostro viaggio.

Abbiamo in comune con loro l’attenzione al concetto di comunità, ad una pianificazione del territorio attenta alla socialità e al recupero degli spazi periferici della città. Abbiamo raggiunto una piena sintonia su tutte le proposte politiche discusse insieme che presenteremo al vaglio dei cittadini. Siamo felici dell’inizio di questo percorso che rappresenterà una valida opportunità per la nostra Guidonia Montecelio”.