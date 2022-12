Corrente elettrica troppo cara? A Tivoli arrivano le vetrine natalizie sostenibili

La guerra sarà non all’ultima luce al led ma all’ultima pallina creata con materiale da riciclo. Il 2022 a Tivoli è l’anno della sostenibilità, tanto da proporre ai titolari della attività commerciali di abbandonare i classici addobbi per ricorrere alla fantasia per dare nuova vita a quello che in casa non si vuole o serve più. L’arte del riciclo, insomma, è diventata la grande protagonista di questo Natale, grazie ad una iniziativa che vede insieme ASA Tivoli Spa, la municipalizzata che si occupa di raccogliere l’immondizia in città, e l’Unione dei Commercianti Tiburtini. La proposta è presto raccontata: si tratta di partecipare a un contest, “Vetrine sostenibili”, nell’ambito del quale gli esercenti che parteciperanno dovranno utilizzare materiale di scarto per addobbare i propri negozi. Le esposizioni potranno avvenire in prossimità della propria vetrina o come arredamento dei locali. È possibile utilizzare: imballaggi in polistirolo, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in plastica, stampelle e grucce o altri materiali che si hanno a disposizione. Il contest inizierà nella prima settimana di dicembre e si chiuderà nei primi giorni del 2023, quando verranno decretati i vincitori da una giuria selezionata. Per partecipare basta mandare una e-mail comunicazione@asativolispa.it inserendo nell’oggetto “vetrine sostenibili 2022”, corredata da foto. Nel testo è necessario inoltre indicare nome, negozio, zona, titolo dell’addobbo. Ultimo passaggio la condivisione dele foto anche sui social delle attività commerciali taggando la pagina facebook di ASA Tivoli SpA e utilizzando l’hashtag #VetrineSostenibili. Saranno selezionate le 17 opere più meritevoli e tra queste individuate le prime 3 che avranno in cambio visibilità del lavoro fatto sui media e l’inserimento del logo aziendale su alcuni mezzi di ASA Spa per la raccolta porta a porta e lo spazzamento.