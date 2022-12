Castelchiodato, torna il servizio anagrafico

Torna il servizio anagrafico a Castelchiodato, a comunicarlo è l‘assessore all’Urbanistica, Personale e Mobilità del Comune di Mentana Daniele Angelini.

“Da venerdì 2 dicembre presso la postazione fissa della Polizia Locale in Piazza Matteotti a Castelchiodato sarà possibile richiedere i certificati anagrafici”, dichiara Angelini. “Ringrazio Giuseppe Arrabito che ha avviato il progetto e i lavori prima di me”.

Il servizio sarà attivo il martedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 ed il venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Presso la postazione della Polizia Locale sarà possibile richiedere i seguenti certificati: Certificato anagrafico di matrimonio, Certificato anagrafico di morte, Certificato anagrafico di nascita, Certificato di cittadinanza, Certificato di cittadinanza per AIRE, Certificato contestuale, Certificato di esistenza in vita, Certificato di residenza, Certificato stato di famiglia, Certificato stato di famiglia AIRE, Certificato stato di famiglia alla data del decesso, Certificato di stato libero, Certificato di stato civile, Attestazione di irreperibilità, Attestazione di irreperibilità in corso.

Tutti i certificati possono essere scaricati anche online collegandosi alla pagina web dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente utilizzando la propria identità digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica, CNS).