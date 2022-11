Colle Fiorito grande festa per Halloween

Dolcetti, giochi e caramelle, successo straordinario e “inaspettato” della Festa per i bambini di Colle Fiorito organizzata al parco Vincenzo Porzio dal Comitato di Quartiere “Insieme per Colle Fiorito” in occasione di Halloween. “La tradizionale festa Irlandese ci ha dato modo di pensare ad un evento spontaneo di quartiere”, spiega il presidente Valerio Blasi. “Spontaneo perché in realtà noi come Comitato di Quartiere abbiamo messo a disposizione lo spazio, il parco Vincenzo Porzio che ormai gestiamo da quasi un anno, e il resto lo hanno fatto i bambini, le mamme e chiunque ha voluto prendere parte alla festa, portando dolci e bevande e soprattutto la voglia di stare insieme e passare un paio d’ore in allegria”. Nella mattinata di lunedì gli aderenti al Comitato si sono ritrovati per pulire e addobbare con festoni e zucche finte gli spazi del Parco che avrebbero ospitato la festa. Dal primo pomeriggio, con l’arrivo dell’animazione offerta dal Comitato, il parco ha iniziato a prendere vita e colore con l’arrivo dei bambini e dei genitori tutti rigorosamente in maschera. “Vorrei ringraziare davvero tanto tutti coloro che hanno partecipato e soprattutto chi ha reso possibile la festa”, conclude Blasi, “con questo evento abbiamo ufficialmente aperto la RACCOLTA FONDI PER I GIOCHI DEL PARCO che ci permetterà di reperire quanto necessario per la sostituzione delle strutture ludiche del Parco che ormai sono inutilizzabili. La generosità dei cittadini e dei commercianti che vorranno aiutarci in questa missione, sarà ben ripagata!”. Il prossimo evento ci sarà in occasione delle festività natalizie, non è stato ancora definito, “ma siamo sicuri che Colle Fiorito ci sarà”.