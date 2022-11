Cede il tetto che sta riparando, 41enne muore a Setteville

E’ precipitato per sette metri a causa del cedimento del tetto del capannone che stava riparando. L’incidente mortale sul lavoro si è verificato ieri mattina in via Fogazzaro, a Setteville di Guidonia. Vittima Ottorino Pacca, 41 anni, figlio di Mario, noto e stimato imprenditore edile, presidente della Asd Setteville-Case Rosse Calcio, di cui era presidente lo stesso Ottorino. Rino Pacca stava facendo un intervento proprio nel magazzino dell’azienda di famiglia quando, all’improvviso, la copertura è franata sotto i piedi. Per lui non c’è stato nulla da fare, inutili i soccorsi. L’equipaggio del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto i carabinieri della tenenza di Guidonia e gli ispettori del lavoro della Asl. La salma è stata subito messa a disposizione dell’autorità giudiziaria di Tivoli che ne ha disposto l’autopsia. “Ci stringiamo al dolore della famiglia Pacca per la prematura perdita di Ottorino – è il messaggio dell’Asd Ferraris Villanova 1956 -. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla moglie, ai figli, al padre con il quale mandava avanti la società del quartiere, alla società esprimiamo massima vicinanza. Il mondo del calcio locale è in lutto”. Rino pacca lascia la moglie e tre figli piccoli.