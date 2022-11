Anniversario Car, Lombardo: “Importante collaborazione tra Enti, a Roma ho ricordato il no al Tmb”

“I recenti festeggiamenti per i 20 anni di attività del Car, Centro Agroalimentare Roma, sono stati anche un’occasione per una riflessione sul ruolo di Guidonia Montecelio rispetto alle sfide, sociali ed economiche, che vedono pure gli Enti locali impegnati in ogni forma di utile collaborazione per creare, sinergicamente alle iniziative private, occasioni di crescita, sviluppo e occupazione. Il Car rappresenta un’opportunità per il nostro territorio, ben vengano quindi progetti di ampliamento di un centro di eccellenza che punta a diventare il terzo polo agroalimentare in Europa. Questa virtuosa sinergia con Roma Capitale rientra in quel modello di collaborazione istituzionale con gli Enti sovraordinati che vogliamo perseguire con determinazione” lo dichiara il sindaco della Città di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo.

“Al sindaco di Roma Roberto Gualtieri – conclude Lombardo -, approfittando della sua presenza alla manifestazione, ho evidenziato le mie perplessità, e quelle dell’intera comunità che rappresento, rispetto all’ipotizzata apertura del TMB per lo smaltimento dei rifiuti della Capitale precisando che percorreremo tutte le iniziative possibili che l’ordinamento ci mette a disposizione per evitarlo”.