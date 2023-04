Chioccia: iniziati i lavori sulla SP 636 di Palombara

“Sono iniziati i lavori sulla S.P. 636 di Palombara, dalla rotatoria di Campolimpido in direzione Marcellina”. Ad annunciarlo Manuela Chioccia, Consigliera Delegata alla Viabilità della Città metropolitana di Roma. “L’intervento in questione prevede la sistemazione della pavimentazione stradale, nei tratti più ammalorati, il ripristino dei presidi idraulici, delle barriere di sicurezza e della segnaletica, dal km 0+000 al km 31. Successivamente partiranno anche i lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, ripristino dei presidi idraulici, delle barriere e della segnaletica sulle S.P. Nerola-Montorio e Guidonia-Mentana. Questi interventi permetteranno di migliorare la viabilità del quadrante e di mettere in sicurezza le strade provinciali per tutti gli automobilisti e i pendolari che ogni giorno le percorrono”.