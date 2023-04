Plogging, la tendenza green arriva a Villanova grazie agli alunni della E. De Filippo e Giovanni XXIII

Mercoledì 5 aprile gli studenti della scuola E. De Filippo di via Morelli e della scuola Giovanni XXIII di Villanova si uniranno per l’iniziativa chiamata “plogging”. Si tratta di una pratica innovativa che combina l’attività fisica con la pulizia delle strade per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di mantenere l’ambiente pulito.

Il termine “plogging” nasce dall’unione delle parole svedese “plocka upp”, che significa “raccogliere”, e dall’inglese “jogging”. Questa attività è diventata sempre più popolare in Europa e negli Stati Uniti, dove è stata adottata da molte persone come forma di esercizio fisico e di attivismo ambientale.

Gli studenti delle due scuole del quartiere di Guidonia Montecelio hanno deciso di unirsi per promuovere questa pratica e per dimostrare il loro impegno per la protezione dell’ambiente. Insieme, puliranno le strade di Villanova e raccoglieranno i rifiuti lungo il percorso.

L’iniziativa rappresenta un modo innovativo per sensibilizzare la popolazione sulla questione dei rifiuti e per promuovere l’esercizio fisico. Il plogging è un’attività che può essere praticata ovunque, e non richiede alcuna attrezzatura costosa o particolare preparazione fisica.

Gli studenti delle scuole E. De Filippo e Giovanni XXIII dimostrano così il loro impegno per la protezione dell’ambiente e per un futuro sostenibile. La pratica del plogging può essere adottata per prendersi cura del nostro pianeta.