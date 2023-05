La Rocca di Montecelio torna a essere illuminata

Nell’ambito dei progetti di recupero e valorizzazione del borgo antico di Montecelio sono stati effettuati degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alla Rocca che è tornata ad essere illuminata.

Il personale del Comune nei giorni scorsi ha provveduto a ripristinare l’impianto elettrico e idraulico consentendo la riaccesone delle luci e la riapertura dei servizi igienici. Nei prossimi giorni termineranno i lavori alla rete elettrica che consentiranno anche l’accensione delle luci segna passi lungo la scalinata di ingresso.

“Tra i tanti interventi di manutenzione avviati in questi mesi in Città – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Proietti – non potevamo tralasciare quelli alla nostra Rocca. Gli addetti del Comune, con grande professionalità, sono riusciti a ripristinare degli impianti che erano, orami da anni, fuori uso. Con il ripristino dell’illuminazione e dei servizi igienici ridiamo dignità ad uno dei simboli della nostra Guidonia Montecelio”.