Castelchiodato, Petrocchi presenta proposta per parco giochi inclusivo

Il consigliere di FdI Maurizio Petrocchi ha depositato una proposta di delibera di Consiglio, con petizione popolare e studio di fattibilità, per la realizzazione di un parco giochi inclusivo al centro della frazione mentanese di Castelchiodato.

La frazione “necessita in maniera prioritaria di un’area ludico-ricreativa idonea in quanto ad oggi esistono soltanto piccole porzioni non idonee e non congrue rispetto alle esigenze della popolazione, in particolare bambini e ragazzi che non hanno la possibilità di fare sport o semplicemente svolgere attività ludiche in aree pubbliche non a pagamento”, recita la proposta depositata dall’esponente di FdI in Consiglio a Mentana. Il parco dovrebbe sorgere all’interno di un lotto di terreno di 7480 mq, di cui è proprietario il Comune, non distante dalla piazza principale di Castelchiodato e destinato secondo il Piano Regolatore Generale a “verde pubblico attrezzato sportivo”. L’idea è quella di realizzare un parco giochi “con attività ricreative promiscue e inclusive anche per le persone diversamente abili” con giochi e spazi che “saranno il più possibile fruibili in autonomia senza l’aiuto di un adulto”.

La proposta di delibera con petizione popolare ha raccolto il gradimento di circa 430 residenti che hanno firmato il documento.

“Vorremmo dedicare l’area a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, due grandi della storia italiana – spiega Petrocchi –. Il lotto è suddiviso in varie zone: una piazzola di accesso, un’area sgambatoio cani, area pic-nic, area fitness, area ludica, piccola area bar ristoro e servizi igienici e area per posti auto”.