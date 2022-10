Mentana, al via lo Sportello Telematico Polifunzionale

A Mentana è attivo lo Sportello Telematico Polifunzionale per presentare le pratiche in modo guidato e digitale comodamente da casa o dall’ufficio, in qualunque momento. Questa mattina verrà presentato in diretta social dall’amministrazione comunale e dal Gruppo Maggioli, che ha sviluppato la piattaforma.

“Basta carta e burocrazia: lo sportello telematico polifunzionale è lo strumento adatto a un’amministrazione semplice, digitale e moderna perché rispetta i principi di semplificazione, accessibilità e trasparenza amministrativa”, questo il proposito dell’amministrazione comunale.

Il Codice dell’amministrazione digitale, entrato in vigore con il Decreto Legislativo 07/03/2005 n. 82, ha gettato le basi per la gestione digitale delle pratiche e il Decreto legge 24/06/2014 n. 90 ne ha introdotto l’obbligatorietà spingendo gli enti pubblici a predisporre un piano di informatizzazione.

Il piano di informatizzazione prevede che i Comuni attivino per i cittadini, le imprese e i professionisti delle procedure digitali per consentire di:

• compilare in modo guidato qualunque istanza online

• completare la procedura direttamente in Internet

• conoscere tutte le informazioni sulla propria pratica e i termini di conclusione del procedimento

• effettuare i pagamenti in modalità digitale con PagoPA



La pratica presentata online attraverso lo sportello telematico è completamente sostitutiva di quella in formato cartaceo: questo è possibile poiché il sistema rispetta quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.

L’attivazione dello sportello telematico polifunzionale ha l’obiettivo di semplificare l’interazione tra i cittadini, i professionisti e le imprese e la pubblica amministrazione; di ridurre i tempi di attesa del cittadino; di snellire le modalità operative interne agli uffici e di eliminare i documenti cartacei.

Lo sportello è raggiungibile all’indirizzo web https://sportellotelematico.cittadimentana.it/.