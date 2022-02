Il consigliere di opposizione Claudio Caruso lascia Impegno Comune di cui aveva di recente costituito il gruppo per aderire a Liberi e Uguali. Un ritorno verso lidi più vicini alla sua impostazione, questa è la motivazione, rispetto all’associazione di area Marco Bertucci.

“Comunico da oggi la mia adesione al Partito Liberi e Uguali.



Ho sempre creduto che in politica come nella vita si debba mantenere una linea ideologica prima di ogni altra cosa.



È stato questo che mi ha spinto a lasciare il percorso che avevo iniziato con il Dott. Bertucci, che ringrazio per la sua disponibilità, e ad aderire al partito dell’ex Procuratore Nazionale Antimafia, Pietro Grasso, uomo dello Stato che con coraggio e passione ha sempre mostrato nei comportamenti e nelle scelte il valore dell’onestà e il senso di servizio verso i cittadini.



LeU – Articolo Uno rappresenta le mie idee, la mia cultura.



Da oggi inizierà, insieme al referente Regionale Riccardo Agostini, un nuovo percorso per dare a Guidonia Montecelio una prospettiva di sinistra alternativa.



Ci tengo a ribadire – segue Caruso – che continuerò a lavorare dall’opposizione in maniera sempre più solida e costruttiva nell’interesse della nostra Città.



Mi sento inoltre di ringraziare – conclude Caruso – il Senatore Bruno Astorre e il Consigliere Emanuele Di Silvio per il confronto, che con quest’ultimo, c’è stato negli ultimi mesi.



Domani, martedì 15 febbraio alle ore 16:30 presenterò il nuovo progetto di LeU – Articolo Uno a Setteville presso il Bar 76 – via Giacomo Leopardi,76″.