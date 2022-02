Anpi: “Guidonia concede spazi pubblici ai neofascisti”

Un rimprovero pubblico e forte all’amministrazione di Guidonia Montecelio a guida cinque stelle e Pd arriva dall’ampi cittadina e provinciale contro una politica morbida nei confronti delle associazioni che sono riconducibile al neofascismo.

“Il comitato provinciale dell’ANPI di Roma e la sezione ANPI di Guidonia esprimono profondo dissenso nei confronti della Pubblica Amministrazione di Guidonia per la concessione di uno spazio pubblico ad associazioni che praticano e danno spazio a idee riconducibili e vicine ad ambienti neofascisti.

È altresì grave che, pur in presenza di mozioni approvate in consiglio comunale che negano qualsiasi autorizzazione a tali organizzazioni, non si sia levata in questa occasione nessuna voce.

Tale concessione sancisce un pericoloso precedente, come ANPI vigileremo e non resteremo in silenzio fino a quando regole, leggi e la nostra Costituzione (fondata sull’antifascismo) non verranno rispettate. Ricordiamo a tutti che nel nostro ordinamento il fascismo è un reato non un’opinione”.