Regione: 1000 euro ai figli di lavoratori in Cig

“Un contributo fino a 1000 euro destinato ai figli di lavoratori in cassintegrazione o Fis per l’acquisto di testi e materiali destinati all’istruzione scolastica o universitaria, per connessioni wifi, hardware e software”. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“Da oggi fino al 4 aprile sarà possibile usufruire di questo importante bonus che abbiamo voluto inserire nel piano per contrastare l’emergenza Covid. Sono stati due anni difficilissimi, sia dal punto di vista sanitario che lavorativo. La Cig a zero ore è stata, purtroppo, uno delle misure più utilizzate. Le famiglie sono state l’anello che più ha risentito di questa pandemia. Ecco perché abbiamo in tutti i modi lavorato a un nuovo modello di sostegno mettendo al centro i ragazzi e le politiche educative e formative. Con questo bando la Regione Lazio dà il proprio contributo affinché la formazione e l’acquisizione di competenze non vengano sacrificate per far fronte alle necessità più impellenti. Vogliamo dare l’opportunità alle famiglie e ai giovani di poter continuare a fare esperienza, acquisire un bagaglio culturale e tecnico che possa aiutarli a intraprendere la loro strada”.