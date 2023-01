Bertucci-Mari (FdI): “Rocca è l’uomo giusto per fa ripartire il Lazio”

“Dopo 2 mandati e 10 anni di Zingaretti, la Regione Lazio ha bisogno di una guida pragmatica per poter ripartire: sanità, trasporti e rifiuti sono l’emblema del fallimento delle sinistre al governo ma non possiamo certamente dimenticare le imposte regionali perennemente in rialzo e che mai corrispondono alla qualità dei servizi erogati ai cittadini”. E’ quanto dichiarano, in una nota, Marco Bertucci ed Emanuela Mari, candidati al Consiglio Regionale del Lazio per Fratelli d’Italia. “Il cambiamento per la Regione ha un solo nome, quello di Francesco Rocca, candidato del centrodestra alla presidenza del Lazio. Soltanto con il nostro candidato governatore quella svolta così auspicata ed attesa sarà finalmente possibile. Francesco Rocca è l’uomo giusto: insieme a tutto il centrodestra saprà imprimere la svolta che a Roma e nel Lazio si attende da anni”.