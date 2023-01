La Corale polifonica di Marcellina va in scena il 14 gennaio insieme al coro di Kiev

Appuntamento con la musica e il mondo dei cori il prossimo 14 gennaio alle 18.45 nella Chiesa di Santa Maria in Monte Dominici a Marcellina. Ad essere protagonista dell’ultima tappa della rassegna “Natale in coro”, che continua anche dopo le feste natalizie, sarà la Corale Polifonica Marcellinese A.P.S. che non sarà sola. Ad esibirsi saranno infatti anche altre corali: il Coro femminile “In Laetitia Cantus” di Alatri (FR), diretto dal Maestro Elisabetta Scerrato, il Gruppo Corale Folk Sirente Castelvecchio Subequo (AQ), diretto dal Maestro Jenni Musti e dal Coro ucraino Ensamble CHEREMSHYNA di Kiev, diretto dal Maestro Olga Ploska. La realizzazione dell’evento è stata resa possibile grazie ad un finanziamento dell’Assessorato Cultura della Regione Lazio, ottenuto tramite la partecipazione ad un bando riservato a manifestazioni organizzate da bande e cori, pubblicato nel luglio scorso, insieme al contributo della Federazione Cori Internazionale e Federcori Lazio. La corale di Marcellina, che affonda le sua radici nel 1975, sarà diretta da Giuseppe Valeriani, è a sezioni miste con trenta elementi all’attivo. Durante i suoi 48 anni di attività, si è esibita nelle più importanti città italiane ed ha effettuato tournée in quasi tutta Europa: Germania, Spagna, Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia, Portogallo, Grecia, Francia, Slovenia e Croazia. Il programma della serata sarà articolato su generi musicali di varie tipologie che spazieranno da un repertorio classico- polifonico e popolare, incentrati comunque sulle melodie natalizie.