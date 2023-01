Righini (FdI): “Insieme a Rocca per il nuovo Lazio”

“Il Centrodestra unito ha in Francesco Rocca un candidato con una chiara visione di quello che si deve fare per risanare la Regione Lazio dopo la disastrosa gestione zingarettiana”. Il consigliere regionale Giancarlo Righini commenta così l’avvicinarsi della sfida elettorale per la regione Lazio e la candidatura di Rocca. “La sua esperienza pluriennale di manager della Sanità sarà decisiva per cancellare i disastri su Pronto Soccorso e Liste d’attesa, che sono il triste lascito dell’amministrazione Pd M5S. Anche su altre gravi criticità, dai rifiuti al cambiamento climatico, dalle politiche sociali ai trasporti, preparazione, competenza e capacità organizzative di Rocca, già fanno presagire l’opportunità di un netto cambio di marcia. Con la sua presidenza,insieme agli alleati, garantiremo ascolto ad imprese, amministratori locali e cittadini, supporto alle fasce più vulnerabili della popolazione. Il Lazio non sarà più imbrigliato nel sistema Pd”.