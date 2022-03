Barbet: “Madre Milite ignoto avrà la strada”

Il regolamento sarà cambiato, il Comune di Guidonia Montecelio getta acqua sul fuoco delle critiche piovute per la mancata intitolazione della strada a Maria Bergamas, la madre simbolica del Milite Ignoto, prima individuata a seguito di un concorso nelle scuole e poi scartata dalla commissione perché considerata vicina al fascismo. Dopo che la questione è sbarcata anche in parlamento, e dopo le dichiarazioni del ministro della Difesa Guerini, il sindaco Michel Barbet chiarisce all’Ansa, questo pomeriggio, che si sta intervenendo per togliere i problemi formali. “Rivedremo il regolamento e in futuro la madre simbolica del Milite ignoto, Maria Bergamas, avrà una strada”. L’intento del sindaco che si dice “dispiaciuto” per le polemiche è di rasserenare gli animi. “Sarà appunto rivisto il regolamento – ha detto Barbet all’agenzia Ansa -. Probabilmente in futuro anche Maria Bergamas avrà un luogo intitolato”.