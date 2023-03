Astorre, il Ministro Lollobrigida: “Avversari da sempre, ma sempre amici”

È stato tra i primi a rilasciare parole di profondo cordoglio, il Ministro Francesco Lollobrigida, ma è poi nel corso della giornata che scrive un ricordo sui social particolarmente potente. È un ritratto della vita politica di chi parte dai territori e ai territori torna sempre anche quando ricopre i più alti incarichi istituzionali ed elettivi. È stato così nel corso degli anni per Lollobrigida e Astorre, come scrive ora il Ministro: “Ti ricorderò così. Avversari da sempre, ma sempre amici. Solo poche ore fa ti ho sentito più sereno, ironico come sempre e pronto a scambiarci battute sulle nostre vittorie e sconfitte. Lo abbiamo fatto spesso negli ultimi 20 anni alternando le posizioni in un continuo confronto e tante “scommesse” su chi fosse più capace di azzeccare i risultati in Provincia di Roma. Ci siamo incrociati all’alba e al tramonto nelle frazioni più sperdute, circondati da amici ai quali trasmettevamo con le risate e le reciproche sottili invettive, il rispetto e l’affetto che ci legava. Ho ascoltato spesso i tuoi consigli da “democristiano” di storia e grande esperienza. E ho ricambiato, quando ho potuto, attestandoti la stima che meritavi. Mai una parola di odio ha accompagnato i durissimi scontri sul campo. Mai un compromesso di basso profilo ha minato la lealtà verso “i nostri”. Ho sempre pensato che la cultura Benedettina, che tanto ci aveva dato, fosse un legame in grado di superare gli schemi tradizionali. In Provincia, in Regione, in Parlamento ma soprattutto per strada dove qualche volta potevamo condividere belle battaglie che non conoscono che il colore della speranza dei cittadini. Non so cosa sia accaduto e il cuore mi si stringe pensando al sorriso di tua moglie Francesca, al dolore dei tuoi cari e della tua comunità politica. Lasci un vuoto incredibile e un ricordo indelebile. A Dio Bruno!”.